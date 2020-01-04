وسط التوتر.. البحرية المصرية تُنفذ مناورة برمائية





وحسب بيان الجيش الذي نشرته (الحرة): " تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة".



وشهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات طراز ( SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات "في إطار قيامها بمهامها القتالية، وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات".



وارتفع مستوى التصعيد في منطقة شرق المتوسط،بعد قرار أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج. وحسب بيان الجيش الذي نشرته (الحرة): " تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة".وشهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات طراز ( SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات "في إطار قيامها بمهامها القتالية، وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات".وارتفع مستوى التصعيد في منطقة شرق المتوسط،بعد قرار أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج.

رام الله - دنيا الوطننفذت البحرية المصرية، اليوم السبت، عملية برمائية بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك وسط التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد قرار أنقرة إرسال قوات إلى الجارة ليبيا؛ لدعم حكومة الوفاق وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وقال الجيش المصري في بيان: إن البحرية، أشركت حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ، بالإضافة إلى الغواصات الألمانية الحديثة في هذه المناورات.