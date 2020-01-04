العراق: سقوط 10 صواريخ بالقرب من السفارة الأميركية

السفارة الأمريكية في بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

سقط عدد من الصواريخ، مساء اليوم السبت، في المنطقة الخضراء في بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية، كما سقط صاروخ خارج هذه المنطقة، بينما تم استهداف قاعدة (بلد) الجوية في محافظة صلاح الدين.



ونشرت (خلية الإعلام الأمني) العراقية على حسابها في (فيسبوك) استهدفت الصواريخ ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء ومنطقة الجادرية ببغداد، بالإضافة لقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون وقوع خسائر بشرية.



وأدى سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء إلى دوي انفجارين قويين، إلا أنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات.



وأفادت (قناة العربية) أن الصاروخ الأول سقط في ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء، بينما سقط الثاني بالقرب من فندق (بابل) في الجهة المقابلة للسفارة الأميركية.



أما الصاروخ الثالث، فسقط خارج المنطقة الخضراء، مما أدى لإصابة 3 مدنيين.



من جهتها، أفادت وكالة (رويترز) للأنباء عن وقوع خمسة مصابين بسقوط قذيفة على حي الجادرية في بغداد.



أفاد قناة (الحرة) في العاصمة العراقية بغداد، بأن السفارة الأميركية، أطلقت صفارات الإنذار، بعد سماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء، مساء السبت.



وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط قذيفة هاون في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، وأعلن مصدر أمني أن الصاروخ الذي استهدف المنطقة الخضراء، سقط قرب ساحة الاحتفالات، مضيفاً "صاروخ كاتيوشا سقط قرب ساحة الاحتفالات، داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد".



وفي وقت لاحق، أفادت وكالات أنباء عراقية، بسقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.



وأفادت مصادر صحية، بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح، بعد سقوط صاروخ على منزل في منطقة الجادرية ببغداد.



وكانت السفارة، تعرضت لاعتداء نفذه عناصر ميليشيات موالية لإيران يوم الثلاثاء الماضي، عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراقي، التي كانت قد استهدفت معسكراً للجيش العراقي، يضم جنوداً أميركيين.