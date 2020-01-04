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تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان
جانب من اشتباكات ولاية البحر الأحمر شرق السودان
رام الله - دنيا الوطن
شهدت ولاية (البحر الأحمر) شرق السودان، جولة جديدة من الاشتباكات القبلية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، حسب نشطاء محليين.

ونشرت لجنة أطباء السودان المركزية، بياناً على حسابها في (فيسبوك) أفادت فيه، أن تسعة أشخاص على الأقل، قتلوا جراء أعمال العنف، التي مرت بها مدينة (بورتسودان) الساحلية ،خلال اليومين الأخيرين، بالإضافة إلى إصابة 97 شخصاً.

وأكدت اللجنة، أن ثلاث ضحايا، قتلوا بالرصاص والآخرين لقوا مصرعهم طعناً بالسلاح الأبيض، مشيرة إلى أن المدينة تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي.

وذكرت اللجنة، أن أعمال العنف، احتدمت الخميس، عندما استقبلت مشرحة المدينة، جثمان رجل قتل جراء اشتباك فردي بالسلاح الأبيض، وتم القبض على الجاني.

من جانهم، ذكر مسؤولون سودانيون لوكالة (أسوشيتد برس) أن الاقتتال، اندلع بين قبيلتي بني عامر ونوبة، مؤكدين نشر قوات الأمن في المدينة؛ لاحتواء العنف.

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