برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

جلسة البرلمان الليبي في بنغازي لبحث التدخل العسكري التركي

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رام الله - دنيا الوطن

صوت البرلمان الليبي، اليوم السبت، على قطع العلاقات مع تركيا، وإغلاق السفارات بين البلدين.



وبحسب (العربية)، أحال البرلمان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجيته للنائب العام، ومنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بالجريدة الرسمية، كما رفض البرلمان المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.



وطالب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج.



وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني؛ لمحكمة العدل الدولية؛ لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.



وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان، بتحرك دولي وعربي؛ لصد التدخل التركي في ليبيا.