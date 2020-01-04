روحاني يُهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا



وشدد روحاني على أن إيران، لم تكن البادئة بإثارة أي توتر يؤدي للإخلال بأمن المنطقة، الذي يتأزم بسبب الإجراءات الأميركية الهوجاء"، حسب تعبيره.



يذكر، أن الولايات المتحدة، نفذت فجر الجمعة، ضربة في محيط مطار بغداد، استهدفت سيارة سليماني، وأدت لمقتله، بالإضافة لضباط إيرانيين كبار ومسؤولين في الحشد الشعبي، أبرزهم نائب رئيس هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس.

رام الله - دنيا الوطنهدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال استقباله وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت، برد "صاعق" على الولايات المتحدة، بعد الضربة الأميركية، التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، أمس في بغداد.وأكد روحاني، وفق ما نشرته (العربية) أن "أميركا ستدفع ثمناً باهظاً، نتيجة سياساتها المتهورة"، معتبراً أن الأميركيين، دخلوا مساراً جديداً، يشكل خطراً جسيماً على المنطقة، ما يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها.