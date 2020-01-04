شاهد: إنقاذ كلبين عَلِقا داخل بركةٍ لتجميع مياه الأمطار شرق خانيونس

أنقذت طواقم الدفاع المدني، اليوم السبت، كلبين كانا عالقيْن داخل بركة تجميع للمياه جنوب قطاع غزة.



وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إن "الدفاع المدني الفلسطيني، أنقذ كلبين عَلِقا داخل بركةٍ لتجميع مياه الأمطار شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة".





ويضرب الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، منخفض جوي عميق، حيث سقطت أمطار كثيفة، أدت لغرق بعض الشوارع.













رام الله - دنيا الوطن