نتنياهو يُوجه دعوة لأحزاب اليمين في إسرائيل قُبيل الانتخابات





وقال نتنياهو: إن معسكر اليمين، لن يغفر لنفتالي بينت الرئيس المشترك لحزب (هيمين هحداش)، وبتسلئيل سموتريتش، رئيس (هئيحود هلؤومي) ورافي بيرتس رئيس حزب (هبايت هيهودي)، إذا لم يتحدوا في قائمة واحدة.



وحذر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، من أن هذه الأحزاب، إذا لم تفعل ذلك، فلن تجتاز نسبة الحسم، وبالتالي سيصعد اليسار إلى الحكم، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتعقيباً، ذكر حزب (هيمين هحداش) أنه يثمن حرص نتنياهو، مؤكداً أنه مستمر في مهمته في جلب أصوات من (أزرق- أبيض) ومن حزب (إسرائيل بيتنا) من أجل تشكيل حكومة يمين قوية ومضمونة لمواطني إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رؤساء أحزاب اليمين إلى الوحدة، قُبيل الانتخابات العامة الوشيكة في إسرائيل.