الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره العراقي وولي عهد أبوظبي التوتر بالشرق الأوسط

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مع الرئيس العراقي برهم صالح، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.



وذكر بيان صادر عن مكتب ماكرون، أنه وصالح، سيظلان على تواصل؛ لمحاولة منع مزيد من التصعيد في العراق والمنطقة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان عشرات الآلاف من الأشخاص في بغداد، شاركوا اليوم السبت، في تشييع قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي العراقي، اللذين قتلا في ضربة جوية أمريكية بالعراق، زادت من احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.