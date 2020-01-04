مباشر | مناشدات لبلدية غزة بعد إغلاق طرق رئيسية بسبب الأمطار

عربي

عشرات الآلاف يشيعون سليماني والمهندس في بغداد

عشرات الآلاف يشيعون سليماني والمهندس في بغداد
تشييع سليماني في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
 شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في بغداد يوم السبت في تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي اللذين قتلا في ضربة جوية أمريكية بالعراق زادت من احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وضم موكب كبير نظمته قوات الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء الحصينة في العاصمة العراقية جثامين سليماني والمهندس والأشخاص الآخرين الذين لقوا حتفهم في الضربة الجوية الأمريكية.

وحضر الجنازة بالزي العسكري كثير من مقاتلي الجماعات المسلحة الذين كان سليماني والمهندس بطلين في نظرهم. ولوحوا بعلم العراق ورايات الجماعات المسلحة. 

كما حملوا صورا للرجلين ولصقوها على الجدران وعلى ناقلات جند مدرعة شاركت في الموكب وهتفوا "الموت لأمريكا" و"كلا كلا إسرائيل"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وشارك في الجنازة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي وهادي العامري قائد أحد الفصائل المسلحة وهو حليف مقرب لإيران والمرشح البارز لخلافة المهندس.

وفي وقت لاحق نقل المشيعون الجثامين بالسيارات إلى مدينة كربلاء المقدسة جنوبي بغداد. وسينتهي المطاف بالجثامين في النجف وهي مدينة مقدسة أيضا لدى الشيعة سيٌدفن فيها جثمان المهندس وجثامين العراقيين الآخرين.

أخبار ذات صلة

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

استهداف قاعدة (بلد) الجوية شمال بغداد بالصواريخ

استهداف قاعدة (بلد) الجوية شمال بغداد بالصواريخ

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

حفتر يُعلن النفير العام في ليبيا

حفتر يُعلن النفير العام في ليبيا

تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية يدين اغتيال سليماني

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية يدين اغتيال سليماني

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

&#34;النضال الشعبي&#34; تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

إصابة تسعة مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

إصابة تسعة مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

منوعات

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: &#34;معرفش إزاي&#34;

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: "معرفش إزاي"

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها &#34;الجن&#34;؟

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها "الجن"؟

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

عربي

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

عشرات الآلاف يشيعون سليماني والمهندس في بغداد

عشرات الآلاف يشيعون سليماني والمهندس في بغداد

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني