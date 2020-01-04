شؤون فلسطينية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في دورته الـ 64 التي عقدت بمقر الجامعة العربية، اليوم السبت، برئاسة مصر، عقد اجتماعه المقبل في فلسطين، بناء على طلب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللواء جبريل الرجوب.

وأكد الرجوب، أن عقد الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي في فلسطين له أهمية كبيرة، مطالباً بضرورة دعم قطاع الرياضة في فلسطين، في ظل ما يتعرض له من انتهاكات وعراقيل إسرائيلية متعمدة.

وطالب بضرورة تنفيذ بنود قرار المكتب التنفيذي المتعلقة بالتطبيع الرياضي، والتي تم إقرارها مسبقاً، والمتمثلة في رفض المشاركة في أي حدث تستضيفه دولة الاحتلال، ورفض استضافة أي حدث تشارك به فرق إسرائيلية، إضافة لعدم مواجهة أي لاعب عربي لأي لاعب إسرائيلي، موجهاً التحية لكافة اللاعبين العرب الذين رفضوا مواجهة اللاعبين الإسرائيليين.

ودعا الرجوب كافة الدول العربية لزيارة فلسطين، واللعب على أرضها، معتبراً أن زيارة المنتخب السعودي إلى فلسطين، كانت تاريخية، وأسعدت الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان، وأن توافد الأشقاء العرب على فلسطين هو كسر للعزلة، التي يحاول البعض فرضها على شعبنا.

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة مناقشة وإقرار مفاهيم استراتيجية واضحة، تفرّق بين التطبيع مع المحتل وبين دعم صمود الفلسطينيين المرابطين على أرضهم، والذين يتخذون من رؤية أشقائهم في بلادهم دعماً معنوياً كبيراً.

واجتمع الرجوب مع نظيره المصري في القاهرة، وأطلعه على التطور، الذي وصلت إليه الحالة الرياضية في فلسطين، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، وتوسيع مداه ليشمل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين، وضرورة تقديم التسهيلات للوفود الشبابية الفلسطينية.

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