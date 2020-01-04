استهداف قاعدة (بلد) الجوية شمال بغداد بالصواريخ

آثار قصف في العراق - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم السبت، إن قاعدة (بلد) الجوية شمال بغداد، استهدفت بالصواريخ، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



كما نقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر أمنية عراقية، أن صاروخين سقطا على قاعدة (بلد) الجوية بمحافظة صلاح الدين، حيث توجد قوات أمريكية.



ويشهد العراق منذ فجر الجمعة الماضي، توتراً كبيراً في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إثر غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.



وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقاً) أكبر قاعدة جوية في العراق، تبعد 64 كلم شمال بغداد، أنشئت في منتصف الثمانينات.



وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 أمتار، والثاني 3.504 أمتار، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصناً للطائرات.