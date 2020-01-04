قائد الحرس الثوري الإيراني: الانتقام لسليماني سينهي الوجود الأمريكي في المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت: إن انتقام بلاده، سيشمل امتدادًا جغرافياً واسعاً، وسيترك تأثيرات مصيرية.
وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): أن اغتيال سليماني، سيتبعه انتقام استراتيجي، سينُهي الوجود الأمريكي في المنطقة.
يتبع..
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت: إن انتقام بلاده، سيشمل امتدادًا جغرافياً واسعاً، وسيترك تأثيرات مصيرية.
وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): أن اغتيال سليماني، سيتبعه انتقام استراتيجي، سينُهي الوجود الأمريكي في المنطقة.
يتبع..
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