قائد الحرس الثوري الإيراني: الانتقام لسليماني سينهي الوجود الأمريكي في المنطقة

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رام الله - دنيا الوطنقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت: إن انتقام بلاده، سيشمل امتدادًا جغرافياً واسعاً، وسيترك تأثيرات مصيرية.وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): أن اغتيال سليماني، سيتبعه انتقام استراتيجي، سينُهي الوجود الأمريكي في المنطقة.