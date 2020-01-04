الجيش الإسرائيلي يجري اختبارًا لصفارات الإنذار في قواعد عسكرية غداً





وستنطلق الصفارات الساعة 11 صباحا، كما سيتم تفعيل الإنذار في برنامج الجبهة الداخلية بالقرب من القاعدة، وفي حالة وجود إنذار حقيقي سيتم إيقاف التدريب وسيتم تفعيل إنذار آخر.





وقال: "التدريبات مخطط لها مسبقا ضمن برنامج التدريب لعام 2020".





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه سيجري غداً اختبار لصفارات الإنذار في قاعدة عسكرية قرب "روش هعاين" و"إلعاد" و"نخشونيم" وسط إسرائيل.