شاهد: غرق أحد الشوارع بغزة جراء المنخفض الجوي





وتداول نشطاء صورة لشارع قرب جامع الكنز وسط مدينة غزة، وهو يتعرض لغرق كبير جراء المنخفض الجوي.





يشار إلى أن إسرائيلييْن لقيا مصرعهما في مدينة تل أبيب اليوم، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب إسرائيل.

















رام الله - دنيا الوطنتناقلت رواد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صورة لشارعٍ في غزة، تأثرت بشكل كبير بالمنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية حالياً.