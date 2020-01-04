شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل بالاتفاقيات التي تختص التعليم العالي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل بالاتفاقيات التي تختص التعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس،
اليوم، خلال لقائه، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا السفيرة حنان جرار تسريع العمل بالاتفاقيات المتفق عليها مع الجانب الجنوب إفريقي.

وكان الوزير أبو مويس اتفق مع نظيره الجنوب إفريقي بي نزماندي خلال لقاء جمعهما في شهر تشرين ثاني الماضي على مذكرة تفاهم يتم بموجبها توفير منح للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الجنوب إفريقية بمجال الدراسات العليا في التخصصات الطبية كالطب الشرعي، وعلم وظائف الأعضاء، وجراحة الأوعية الدموية والأعصاب والقلب.

وبيّن وزير التعليم العالي أن الهدف من تحديد المنح في هذه التخصصات هو سد النقص الموجود فيها، موضحاً أنها ستعمل على المدى البعيد بتقليص قيمة فاتورة التحويلات الطبية التي ترهق كاهل الخزينة الفلسطينية، من خلال سد النقص القائم في المشافي الفلسطينية.

وتطرق اللقاء لاستكمال ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الجنوب إفريقي، بإنشاء مركز للدراسات الإفريقية في فلسطين، وتبادل الوفود الطلابية والباحثين، وتقديم الخبرات البحثية الجنوب إفريقية في مجال التعليم الزراعي والثروة الحيوانية للجانب الفلسطيني، ومواصلة العمل على بحث مشترك يشمل تجميع خطابات الزعيمين ياسر عرفات ونلسون مانديلا.

أخبار ذات صلة

شاهد: غرق أحد الشوارع بغزة جراء المنخفض الجوي

شاهد: غرق أحد الشوارع بغزة جراء المنخفض الجوي

وفد برئاسة العاروري يعزي باستشهاد سليماني في بيروت

وفد برئاسة العاروري يعزي باستشهاد سليماني في بيروت

شركة الكهرباء بغزة توضح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

شركة الكهرباء بغزة توضح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

&#34;النضال الشعبي&#34; تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل بالاتفاقيات التي تختص التعليم العالي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل بالاتفاقيات التي تختص التعليم العالي

وفد برئاسة العاروري يعزي باستشهاد سليماني في بيروت

وفد برئاسة العاروري يعزي باستشهاد سليماني في بيروت

&#34;النضال الشعبي&#34; تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الاحتلال يُوقف العمل بمنزل بحجة عدم الترخيص

الاحتلال يُوقف العمل بمنزل بحجة عدم الترخيص

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

الاحتلال يُسلّم ثمانية شبان بلاغات بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي

الاحتلال يُسلّم ثمانية شبان بلاغات بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي

منوعات

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: &#34;معرفش إزاي&#34;

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: "معرفش إزاي"

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها &#34;الجن&#34;؟

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها "الجن"؟

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

عربي

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

حفتر يُعلن النفير العام في ليبيا

حفتر يُعلن النفير العام في ليبيا

تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت