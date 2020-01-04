وفد برئاسة العاروري يعزي باستشهاد سليماني في بيروت

العاروري في زيارة سابقة لإيران

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رام الله - دنيا الوطن

قدّم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري، خالص التعزية والمواساة لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزنيا، باستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، الذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات.



وشارك في العزاء عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر، وعضوا مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وعلي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه، ومسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات الفلسطينية مشهور عبد الحليم، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض.



ودان العاروري "العربدة الأمريكية المستمرة في بث التوتر في المنطقة، والعمل الدؤوب من أجل القضاء على مقدرات أمتنا خدمة للعدو الصهيوني الغاصب".