شركة الكهرباء بغزة توضح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

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خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي

أكد محمد ثابت، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء، اليوم السبت، أن جدول الكهرباء المعمول به في قطاع غزة، 8 ساعات قطع، مقابل 8 ساعات وصل.



وقال ثابت، لـ"دنيا الوطن"، أن نسبة العجز تسجل في ساعات الذروة وخاصة خلال المنخفضات، وأن أسباب القطع، هو زيادة في احمال الشبكة نتيجة الاستهلاك والطلب الكبير، وأن هناك أسباب خارجة عن ارادة الشركة، مثل تقطع خطوط، أو الحاجة لصيانة معينة وأسباب أخرى، اضافة لزيادة الطلب الذي يترافق مع انخفاض درجات الحرارة في ظل المنخفضات، وهذا يؤثر على كمية الكهرباء الواصلة لمنازل المواطنين، والعجز في هذه اللحظة يزداد.



وأضاف ثابت، أن الشركة تأمل في أن تتمكن من المحافظة على امدادات الكهرباء، واستقرارها، وتدعو المواطنين، إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن مع بعضها البعض، وتقسيم الأعمال، والمهام المنزلية بشكل متتالي، وخاصة الأجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة، مثل سخانات المياه، والمكيفات، والدفايات، وخلافه.



ودعا ثابت، المواطنين للتواصل مع الشركة على رقم الطوارئ (133) في حال حدوث شيء طارئ، ومتابعة صفحتها عبر موقع (فيسبوك)، لمعرفة كل جديد، وللاطلاع على التعليمات المختلفة بالخصوص.