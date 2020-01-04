محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

جمال محيسن

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رام الله - دنيا الوطن

علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، على ما يتم توارده في الإعلام، بخصوص مشاورات التهدئة في قطاع غزة.



وقال محيسن: إن الحديث عن تفاهمات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة (حماس)، وإقامة تهدئة طويلة الأمد، يبعث برسالة واضحة بأن حماس ليست جادة بقبولها إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني، لا يقبل بمشاريع تصفوية.



وأوضح، أن المشاركة الحاشدة في قطاع غزة، بمهرجان احياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة فتح الـ 55؛ يؤكد أن قطاع غزة مع الشرعية، والقيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس.