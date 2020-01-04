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شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة
اللواء قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة النضال الشعبي، اليوم السبت، الزج باسمها في بيت عزاء لمسؤول فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغزة، والذي اقترحتة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه رغم أننا بجبهة النضال الشعبي، كما معظم الفصائل الوطنية، والمكونة الأساسية للجنة المتابعة الوطنية والإسلامية، التي رفضت إقامة هذا العزاء، وذلك لاعتبارات خاصة بساحتنا الفلسطينية، وبقطاع غزة، إلا أننا ندين أى عدوان أو بلطجة إسرائيلية أمريكية على أى بلد.

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