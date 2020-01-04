الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة





خاص دنيا الوطنأكد خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، استطاع أن يجمع قوة فصائل الدول العربية والإسلامية، ويشكل محوراً أطلق عليه اسم محور المقاومة، الذي شكل ضربة كبيرة للمخططات الأمريكية والإسرائيلية.وقال الأزبط لـ"دنيا الوطن": "كان لابد لأمريكا وإسرائيل، أن يصلا إلى هذه اللحظة باغتيال سليماني، ظناً منهم أن بإمكانهم إضعاف هذا المحور، لكن ما لا يعلمه الجميع، أنه باغتيال سليماني زاد المحور قوة، واصراراً على نفس الأهداف، نحو دعم المقاومة الفلسطينية، والعمل على تحرير القدس بكل الوسائل".وأشار الأزبط إلى أنه باغتيال سليماني، فإن هناك شرارة حرب حقيقية، قد فُتحت في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة، ستنعكس على الدول الخليجية.وفي السياق، قال الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية: "إذا لم تتوقف الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية بأيادٍ خليجية، فإن هذه النار ستطال كل المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي".وفيما يتعلق برسالة التحذير التي وجهتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لفصائل المقاومة من عملية الرد على اغتيال سليماني، أوضح أن السياسية العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، لم تتوقف تجاه الشعب الفلسطيني، فالاحتلال لا يحتاج لأي مبرر لشن أي عدوان.وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يملي على المقاومة الفلسطينية ماذا تفعل، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية لديها قراءتها وواقعها السياسي، الذي يختلف عن محور المقاومة.وقال: "إذا ما قررت المقاومة الفلسطينية، أن تخوض أي جولة تصعيد مع الاحتلال، فإنها لا تنتظر رسالة تهديد من الاحتلال أو من أحد، وإنما هي سيدة قرار نفسها، حيث إنها تسير وفق مصلحة الشعب الفلسطيني العليا.