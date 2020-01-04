فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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رام الله - دنيا الوطن

شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.



وحضر أعمال الدورة، التي ترأسها وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، كل من فلسطين، والسعودية، وليبيا، والكويت، والأردن، والإمارات، والعراق، وتونس، وسلطنة عمان، إضافة إلى عدد من الخبراء، أعضاء اللجان الفنية للمجلس.



وترأس وفد دولة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جبريل الرجوب، ومدير إدارة العلاقات العربية بالمجلس، إبراهيم الصباح.



وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات المهمة، التي تمس الشباب العربي، وفي مقدمتها تحديث السياسة العربية للشباب، وإطلاق حملة "تمكين الشباب في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقبل".



وأضافت، أن الدورة تضمنت مذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومبادرة جمهورية السودان؛ لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن عدد من الموضوعات، التي تهم الرياضيين من شبابنا العربي، خاصة فيما يتعلق بمقترح تأسيس المعهد العربي لعلوم الرياضة والتنمية البشرية، ومشروع لائحة دورة الألعاب غير الأولمبية، ودورة الألعاب العربية الكبرى الـ 14 بالجمهورية اللبنانية، والـ 15 بجمهورية العراق.



من جانبه، أكد صبحي، أهمية وجود سياسة عامة للمجال الشبابي والرياضي في المكتب التنفيذي، والتي يتم التباحث فيها من أجل خدمة الشباب ومصلحتهم، والتحرك لتحديد آليات العمل على أرض الواقع، مضيفاً أن هناك أولوية كبرى، يوليها الوزراء للتنسيق بين الدول العربية في المجالات الشبابية والرياضية والعمل على تفعيلها.



وشدد على ضرورة الارتقاء، وتطوير كافة الأنشطة الشبابية والرياضية، التي تقدم لشبابنا في الوطن العربي، وذلك لمواجهة كافة التحديات.