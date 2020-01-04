الاحتلال يُوقف العمل بمنزل بحجة عدم الترخيص

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمل بمنزل قيد الإنشاء، واستولت على مضخة وخلاطتي إسمنت في نحالين.



وقال نائب رئيس بلدية نحالين، هاني فنون: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "باكوش" في نحالين، وأوقفت العمل في منزل قيد الإنشاء، يعود للمواطن محمود أحمد سواد، بحجة عدم الترخيص، واستولت على مضخة وخلاطتي إسمنت، كانت تعمل في المنزل.



وتعتبر منطقة "باكوش" في نحالين، المتنفس الوحيد لتوسع البلدة العمراني، وتعمل البلدية حالياً على إنشاء مدرسة ومتنزه فيها.