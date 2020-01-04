كهرباء القدس تنفي انقطاع الكهرباء بمحافظة رام الله والبيرة بهذا الوقت

فني كهرباء - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نفى م. محمد زيدان، وجود أي انقطاع التيار الكهربائي في محافظة رام الله والىبيرة، من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءً.



وأضاف زيدان: أن ما حدث في محافظة رام الله والبيرة، هو عبارة عن تشويشات متقطعة للتيار الكهربائي، نتيجة العطل الفني الذي أصاب المحول الرئيس في محطة (عطورت) ومماطلة الجانب الإسرائيلي بإصلاحه.



وأوضح، أن طواقمنا الفنية، تعمل بأقصى جهدها؛ لتجنيب المواطنين قطع الكهرباء، بسبب تلك التشويشات الخارجة عن إرادة الشركة، وبسبب نقص الطاقة.