حماس: لم تصلنا أي رسالة تهديد من الاحتلال حول الرد على اغتيال سليماني

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيدان الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إقدام الطائرات الأمريكية على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة.وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": "نحمل الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، وعن عدم الاستقرار في المنطقة، والاعتداء على سيادة العراق".وفي سياق ذي صلة، نفى القيادي في حركة حماس، صحة المعلومات الواردة من الإعلام الإسرائيلي، حول توجيه رسالة تحذير إلى حركتي الجهاد وحماس، من إقدامهما على الرد من قطاع غزة.وقال: "لا ترهبنا تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن الإدارة الأمريكية والاحتلال، ارتكبا الجريمة، التي تخالف القانون الدولي والأخلاقي والمبادئ بين الدول، فكيف يتم الاعتداء على أرض عربية، وبحق قادة كبار".وطالب رضوان، المجتمع الدولي، بأن يُلجم العدوان الأمريكي والإسرائيلي، لافتاً إلى أن جريمة اغتيال سليماني، لن تثني المقاومة عن الاستمرار في تطوير أدواتها؛ لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والتحرير.وقال: "آن الأوان للمطبعين، أن يعلموا، بأن العدو الأوحد لهذه الأمة، هو الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية".