شؤون فلسطينية

حماس: لم تصلنا أي رسالة تهديد من الاحتلال حول الرد على اغتيال سليماني

حماس: لم تصلنا أي رسالة تهديد من الاحتلال حول الرد على اغتيال سليماني
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
دان الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إقدام الطائرات الأمريكية على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة.

وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": "نحمل الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، وعن عدم الاستقرار في المنطقة، والاعتداء على سيادة العراق".

وفي سياق ذي صلة، نفى القيادي في حركة حماس، صحة المعلومات الواردة من الإعلام الإسرائيلي، حول توجيه رسالة تحذير إلى حركتي الجهاد وحماس، من إقدامهما على الرد من قطاع غزة.

وقال: "لا ترهبنا تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن الإدارة الأمريكية والاحتلال، ارتكبا الجريمة، التي تخالف القانون الدولي والأخلاقي والمبادئ بين الدول، فكيف يتم الاعتداء على أرض عربية، وبحق قادة كبار".

وطالب رضوان، المجتمع الدولي، بأن يُلجم العدوان الأمريكي والإسرائيلي، لافتاً إلى أن جريمة اغتيال سليماني، لن تثني المقاومة عن الاستمرار في تطوير أدواتها؛ لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والتحرير.

وقال: "آن الأوان للمطبعين، أن يعلموا، بأن العدو الأوحد لهذه الأمة، هو الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية".


 

أخبار ذات صلة

شركة الكهرباء بغزة توضح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

شركة الكهرباء بغزة توضح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

&#34;النضال الشعبي&#34; تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الاحتلال يُوقف العمل بمنزل بحجة عدم الترخيص

الاحتلال يُوقف العمل بمنزل بحجة عدم الترخيص

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

إصابة 9 مواطنين بحادث سير شرق بيت لحم

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

فلسطين تُشارك بالدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الاحتلال يُوقف العمل بمنزل بحجة عدم الترخيص

الاحتلال يُوقف العمل بمنزل بحجة عدم الترخيص

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

الاحتلال يُسلّم ثمانية شبان بلاغات بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي

الاحتلال يُسلّم ثمانية شبان بلاغات بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي

كهرباء القدس تنفي انقطاع الكهرباء بمحافظة رام الله والبيرة بهذا الوقت

كهرباء القدس تنفي انقطاع الكهرباء بمحافظة رام الله والبيرة بهذا الوقت

الأسير &#34;زهران&#34; يُعاني من آلام في المفاصل وإعياء شديد

الأسير "زهران" يُعاني من آلام في المفاصل وإعياء شديد

منوعات

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: &#34;معرفش إزاي&#34;

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: "معرفش إزاي"

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها &#34;الجن&#34;؟

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها "الجن"؟

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

عربي

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

حفتر يُعلن النفير العام في ليبيا

حفتر يُعلن النفير العام في ليبيا

تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت