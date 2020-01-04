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شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل طعن مُهندس بسكين في رقبته بنابلس

"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل طعن مُهندس بسكين في رقبته بنابلس
خاص دنيا الوطن
كشف "دنيا الوطن"، تفاصيل جريمة الاعتداء على الشاب المهندس عمر ريان، في قرية قراوة بني حسان بمدينة نابلس، قبل عدة أيام، بعدما أقدمت مجموعة من الشبان على نحره بواسطة سكين كانت بحوزتهم.

وأكد اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، أن الخلاف الذي وقع بين الشاب عمر والمعتدين، جاء على قضية وصفها بـ "البسيطة"، فأقدموا على ضربه في المقتل عن طريق سكين في عنقه، فأصيب بجروح، لافتاً إلى أن حالته الآن مستقرة، وأن القانون سيأخذ مجراه.

وأشار كميل إلى أن المشكلة، وقعت بين الشاب عمر وجارته، وهي على قصة الخزنة الخاصة بعداد الكهرباء والمياه للعمارة التي يسكن فيها، فاستدعت السيدة أشقاءها، وأقدموا على ضربه باستخدام السكين في عنقه.

وقال محافظ سلفيت: "المهندس عمر ريان، محترم جداً، ومعروف بخلقه العالي، ففي بداية المشكلة، طلب ريان من جارته أن تستدعي زوجها؛ كي يتفاهم معه حول المشكلة، فاستدعت أشقاءها وأقاربها، فاعتدوا عليه بسيكن في عنقه".

وأضاف: "بالصدفة كان طبيب الأوردة متواجداً في المستشفى، وتم علاجه، وحالته الآن مستقرة"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الخلاف تمحور حول فقدان مفتاح خزنة عداد الكهرباء والمياه الخاص بالعمارة، التي يسكن فيها الشاب ريان وجارته، لافتاً إلى أنه تم اعتقال كافة المعتدين، والأمور الآن تحت السيطرة.

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