شاهد: فيديو جديد للحظة اغتيال سليماني بكمية كبيرة من الذخيرة





ويظهر الفيديو اللحظات، الأخيرة لسليماني، وقصفه بالطائرات، حيث يُسمع خلال الفيديو، أصوات تفجيرات عنيفة، وإطلاق نار وقذائف من السماء.









رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظات مرعبة، خلال عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.