دولي

شاهد: فيديو جديد للحظة اغتيال سليماني بكمية كبيرة من الذخيرة

شاهد: فيديو جديد للحظة اغتيال سليماني بكمية كبيرة من الذخيرة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظات مرعبة، خلال عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. 

ويظهر الفيديو اللحظات، الأخيرة لسليماني، وقصفه بالطائرات، حيث يُسمع خلال الفيديو، أصوات تفجيرات عنيفة، وإطلاق نار وقذائف من السماء.

 


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