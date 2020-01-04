الكسواني: الاحتلال يستهتر بمشاعر المسلمين حول العالم بإجراءاته في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني: إن اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند ساحة باب الرحمة، وفي منطقة باب العامود؛ استهتار بمشاعر المسلمين، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في كافة أنحاء المعمورة.



وأضاف الكسواني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الاحتلال باعتداءاته، يهدف إلى إرضاخ الشعب الفلسطيني، وكسر إرادته، مشدداً على أن شد الرحال للأقصى والتواجد الدائم فيه، هو السبيل للتصدي لانتهاكات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه المتواصلة.



وجدد الكسواني، مطالبته للدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، ومنظمة (يونيسكو)، بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية اليومية، بحق القدس ومقدساتها.