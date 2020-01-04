شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار الخضروات والفواكه والدواجن بأسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
رصدت "دنيا الوطن" صباح اليوم السبت، أسعار الخضروات والفواكه والدواجن في أسواق مدينة غزة.
وتجوّل طاقم "دنيا الوطن" في سوق (الشيخ رضوان) المركزي شمال مدينة غزة، للتعرف على أسعار والخضروات والفواكه والدواجن.
رصدت "دنيا الوطن" صباح اليوم السبت، أسعار الخضروات والفواكه والدواجن في أسواق مدينة غزة.
وتجوّل طاقم "دنيا الوطن" في سوق (الشيخ رضوان) المركزي شمال مدينة غزة، للتعرف على أسعار والخضروات والفواكه والدواجن.
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