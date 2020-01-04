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شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسرى: بلال حسني حسن ياسين من بلدة عانين دخل عامه الـ16 في الأسر وهو محكوم بالسجن لمدة 32 عاما، وإسماعيل إبراهيم مصطفى ابو شادوف من بلدة برقين دخل عامه الـ17 وهو محكوم 28 عاما، ومؤيد علي محمد جرادات من زبوبا دخل عامه الـ19 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

وأضاف ان الأسرى المذكورين حرموا من زيارة ذويهم جراء تعرضهم للعزل الانفرادي لسنوات طويلة.

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