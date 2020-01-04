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شؤون فلسطينية

أبو بكر يُسلّم الرئيس عباس ملفًا بأسماء 16 أسيراً وضعهم الصحي صعب

أبو بكر يُسلّم الرئيس عباس ملفًا بأسماء 16 أسيراً وضعهم الصحي صعب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إنه قدم للرئيس محمود عباس، ملفًا، بأسماء 16 أسيراً، ممن يتهدد حياتهم خطر حقيقي، ويعانون أوضاعًا صحية صعبة في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير فؤاد الشوبكي.

وأوضح أبو بكر في حديث إذاعي، أنه جرى تقديم قائمة أخرى لوزارة الخارجية، تضم 40 أسيرًا مريضًا، وجرى بحثها مع عدد من المسؤولين الأوروبين؛ للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن هؤلاء الأسرى.

وفيما يخص الأسير الشوبكي، ذكر أبو بكر، أنه بات يعاني وضعاً صحيًا خطيرًا للغاية، حيث يعاني من مرض السرطان، وضغط الدم، ومشاكل في المعدة، جراء خطأ طبي، إضافة إلى أنه بات لايقوى على المشي.

وبين أبو بكر، أن محكمة الاحتلال العليا، ستعقد جلسة قريبة للأسير الشوبكي، الذي تبقى له ثلاث سنوات في الأسر؛ لبحث طلب تقدم به محاميه للإفراج المبكر عنه.

وحول قرصنة الاحتلال لأموال الأسرى، قال أبو بكر: إن هذه السياسة، وضعها ما يسمى وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، ودعمها أعضاء اليمين المتطرف، مشيراً إلى أن الاحتلال يحتجز الآن حوالي 700 مليون شيكل، بالإضافة إلى حجزه على أرصدة
 أسرى عام 48 وأسرى من القدس.

وأشار إلى أن الأسرى يعيشون أوضاعًا صعبة في فصل الشتاء، جراء نقص الأغطية، ومنع الماء الساخن عنهم، ونقلهم في البوسطة، التي هي عبارة عن ثلاجة متنقلة.

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