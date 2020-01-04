غداً.. اللجنة التنفيذية تجتمع لبحث ملفي محاكمة قادة الاحتلال وقرصنة أموال المقاصة

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، غدًا الأحد، اجتماعًا تشاوريًا؛ لبحث وتحديد الملفات التي ستقدم للجنائية الدولية؛ لمحاكمة قادة الاحتلال، وسرقة إسرائيل وقرصنتها لأموال المقاصة.



وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على الاستمرار بدفع مستحقات أسر الشهداء والأسرى، بالرغم من قرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية، محذراً من مخططات الاحتلال لإخراج (أونروا) من القدس، التي كان آخرها الإعلان عن خطة لبناء مدارس جديدة، بديلاً عن مدارس الوكالة.



وأوضح، أن الاحتلال، يهدف إلى تكريس الانقسام بين الضفة وقطاع غزة، عبر تهدئة طويلة الأمد، وإقامة مشاريع بحجة إنسانية ضمن (صفقة القرن)، محذراً من تساوق (حماس) مع المشاريع الهادفة لتصفية القضية، مطالباً بإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة وطنية بأسرع وقت ممكن؛ لمواجهة التحديات.