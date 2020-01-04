شؤون فلسطينية

منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين خلال ساعات

منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين خلال ساعات
خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي
أكد راصدون جويون، أن المنخفض الجوي، الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية، سيكون محملًا بأمطار غزيرة، تتوزع على كافة المناطق، مصحوباً ببرودة شديدة.

وقال الراصد الجوي، حازم بصة لـ"دنيا الوطن": إن "البلاد تتأثر بمنخفض جوي، قادم من الأراضي السورية، مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة، خلال الساعات المقبلة، وستمتد الأمطار لمناطق واسعة من البلاد، بما فيها المناطق الوسطى، والجنوبية، في ساعات العصر والمساء، وتمتد لمختلف المناطق، وستكون غزيرة وعلى فترات، مصحوبة بزخات من البرد".

وأضاف بصة، أن الليلة ستكون باردة جداً، مع زخات من الأمطار على معظم محافظات الوطن، وسترتفع درجات الحرارة غداً بشكل طفيف، مع بقائها أقل من معدلها العام، وبقاء البرودة، وهناك فرصة لسقوط الأمطار في ساعات الفجر والصباح، وحتى العصر، وستزداد تدريجياً في الظهيرة والنهار، وتنحصر عن مناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتستمر في شمال ووسط فلسطين، وتزداد في أجزاء من الضفة الغربية والأراضي المحتلة، مؤكداً، أن الأجواء ستستقر يوم الاثنين، مع ارتفاع درجات الحرارة، وبقائها باردة بشكل عام.

وتابع: "البلاد تعيش حالياً فترة هدوء ما قبل العاصفة، وتتأثر بالرياح القطبية شبه الجافة، وفي ساعات الظهر، ستنكسر حركة الرياح من غرب قبرص إلى الشرق، وستهطل الأمطار بالضفة الغربية وقطاع غزة، بعد ساعات عصر اليوم، والمنخفض سيوزع على كافة مناطق غزة والضفة، ولكن رام الله والقدس تأخذ الحصة الأكبر".

بدوره، قال الراصد الجوي أيمن المصري لـ"دنيا الوطن": إن "المنخفض الجوي فعلياً بدأ منذ منتصف الليلة الماضية، خاصة على المناطق الشمالية، وخلال الساعات المقبلة تمتد الأمطار للمناطق الوسطى، والضفة الغربية، وجنوبها، وشمال قطاع غزة ووسطه، وربما أجزاء من جنوبه، والمنخفض محمل بالرياح القطبية شديدة البرودة، ودرجة الحرارة منخفضة جداً في المناطق الجبلية، حيث تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية نهاراً، وإلى ما دون 4 درجات مئوية ليلاً، والمنخفض متواصل ليوم غد، وقد تتحول الأمطار إلى عواصف بردية".

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