(هآرتس): "الكابينت" يتوجه لتسوية طويلة المدى مع حماس وتسهيلات غير مُعلنة

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن قرارات الكابينت الإسرائيلي، تجاه غزة لم يتم نشرها، مستدركةً: "ولكن التوجه واضح نحو تسوية طويلة المدى مع حماس".





وأضافت الصحيفة، السبت: "البعض يستخدم مصطلح التهدئة-الهدوء، لأنه أقل انهزامية أمام الجمهور"، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سينفذ تسهيلات لغزة، بعيداً عن الضجة الإعلامية، وخشية من الأضرار السياسية، على حد قوله.





في سياق آخر، زعمت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي، ضخّم دور القائد البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا؛ ليعظّم إنجازاته، ويسمح بالتفاهمات مع غزة.





وحول العقبات في طريق التفاهمات، بينت، أن إسرائيل تخشى من الالتزام، وامتناع حماس من تشديد فرضها لوقف النار، وإطلاق صواريخ من قبل الجهاد الإسلامي. حسب قولها.





من جهة أخرى، أوضحت صحيفة (هآرتس)، أن العام الحالي 2020، سيشهد انتهاء العائق الحاجز حول غزة، بتكلفة ثلاثة مليار شيكل، ومن المتوقع أن "يكبح" الأنفاق.

رام الله - دنيا الوطن