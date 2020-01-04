تعرّف على الكتاب الذي كان بحوزة "سليماني" أثناء اغتياله

رام الله - دنيا الوطننشر الناشط والصحفي الأحوازي، محمد مجيد الأحوازي، صوراً قال إنها للكتاب الذي كان بحوزة قاسم سليماني قائد فيلق القدس، أثناء استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله والمرافقين له.ووفق الأحوازي، فإن الكتاب يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية، وهو تأليف الشاعر الإيراني، ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963م، وكما يبدو فقد كان يحرص "سليماني" على حمله في تنقلاته.كما كان بحوزة سليماني، أوراق نقدية من العملتين الإيرانية والسورية، وبنادق من طراز "كلاشينكوف".