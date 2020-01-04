روحاني: الولايات المتحدة ستُدرك أبعاد خطئها خلال السنوات المقبلة

حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني، اليوم السبت، خلال تقديم التعازي بقاسم سليماني،​ أن جريمة الولايات المتحدة هذه، لن تُنسى أبداً.



وشدد روحاني، وفق وكالة (إرنا) الإيرانية، على أن "شهادة اللواء سليماني، لن تُمحى أبداً، بل ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب الإيراني، وشعوب العالم الحرة".



ولفت روحاني إلى أن "الولايات المتحدة لم تدرك الخطأ الذي ارتكبته؛ لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة، وهذه الجريمة زادت من كره أمريكا بين الشعبين الإيراني والعراقي".



وأشار روحاني إلى أن "اغتيال القائد سليماني نُفّذ على يد أكبر الإرهابيين في العالم لا على أيدي إرهابيين عاديين"، مضيفاً: "اللواء سليماني ليس قائداً حربياً ومخططاً لعمليات كبرى، بل هو رجل سياسي، ومنظّر استراتيجي فريد وموهوب".



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني.