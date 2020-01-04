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مباشر | بدء مراسم تشييع قاسم سليماني وقيادي بالحشد الشعبي العراقي ببغداد

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وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني

وزير خارجية قطر يتوجه لإيران عقب مقتل قاسم سليماني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظریف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة عبر (تويتر): "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، يزور طهران اليوم، ويلتقي الوزير ظریف، لبحث آخر التطورات"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية
 الرسمية.

​يأتي ذلك، غداة مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها، أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على قصف أمريكي، استهدف مواقع للحشد الشعبي الأحد الماضي، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً، وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

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