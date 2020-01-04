شاهد: رفع "العلم الأحمر" بمدينة قُم طلباً لواجب الانتقام لمقتل سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إيران، اليوم السبت، بداية الانتقام لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي اغتالته أمريكا أمس، وذلك عبر رفع العلم الأحمر في مدينة قم الإيرانية.
أعلنت إيران، اليوم السبت، بداية الانتقام لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي اغتالته أمريكا أمس، وذلك عبر رفع العلم الأحمر في مدينة قم الإيرانية.
وفي مسجد جمكران في مدينة قُم بإيران، تم رفع العلم الأحمر، هذا الصباح، مما يرمز إلى واجب الانتقام، بحيث لن تتم إزالته، حتى يأتي الثأر لاغتيال سليماني.
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