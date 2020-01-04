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دولي

إسرائيل تُهدد إيران برسالة خطيرة عبر روسيا

إسرائيل تُهدد إيران برسالة خطيرة عبر روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن تل أبيب، بعثت برسالة خطيرة إلى ايران عبر روسيا.

وأوضح موقع (واللا)، أن الرسالة الإسرائيلية، مفادها "أن أي رد من إيران على إسرائيل، بسبب اغتيال قاسم سليماني؛ سيواجهه رد إسرائيلي، لم يسبق له مثيل".

وأوضح الموقع أن إسرائيل حذرت كذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بأن أي رد على اغتيال قاسم سليماني، سيكون له تداعيات كبيرة.

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