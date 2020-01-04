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قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

قوة أمريكية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن قوة عسكرية قوامها المئات، في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان من أجل حماية السفارة الأمريكية في بيروت، وفقاً لما نقله موقع (ABC News).

وأضاف المسؤول، أن القوة التي يتراوح عدد أفرادها بين 100 و750 جندياً، متمركزة في إيطاليا، وقد وضعت في حالة تأهب كخطوة ضمن عدد من الإجراءات العسكرية؛ لحماية المصالح الأمريكية في ​الشرق الأوسط​.

وكان البنتاغون، أعلن أن كتيبة من فرقة الـ 82 المجوقلة، ستتوجه في الساعات المقبلة إلى الشرق الأوسط، وستنتشر في الكويت "لرفع قدرات ​القوات الأمريكية​ وجهوزيتها، ضد التهديدات الإيرانية".

ويأتي التأهب الأمريكي على خلفية مقتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني،​ بضربة جوية أمريكية فجر الجمعة، قرب ​مطار بغداد الدولي​، رفقة نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ في العراق ​أبو مهدي المهندس​.

يذكر، أن طهران، أكدت على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة، أن قتل سليماني بضربة جوية أمريكية، أشبه بشن حرب، مضيفاً أن "الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري".

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