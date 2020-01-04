إضراب الأسير زهران في سجون الاحتلال يتواصل لليوم 104

الأسير أحمد زهران

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 104، في ظروف صحية خطيرة، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت أن تراجعاً خطيراً طرأ على الوضع الصحي للأسير زهران، حيث يعاني من صداع وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح حيث فقد 30 كيلوغراماً من وزنه.



والأسير زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو أب لأربعة أطفال، وقضى سابقاً ما مجموعة (15 عاماً) في سجون الاحتلال.