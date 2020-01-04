شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية تُقيم بيت عزاء للجنرال "سليماني" بغزة

الفصائل الفلسطينية تُقيم بيت عزاء للجنرال "سليماني" بغزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، الجماهير الفلسطينية؛ للمشاركة في بيت عزاء الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال فصائل فلسطينية: إن بيت العزاء سيقام اليوم السبت الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأشارت إلى أن مكان بيت عزاء الشهيد الجنرال قاسم سليماني سيكون في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

واغتيل قاسم سليماني في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة؛ بغارة أمريكية أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.

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