عربي

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف ليلاً في الأجواء اللبنانية.

ونقلت وكالة (النشرة) اللبنانية، عن مصادرها أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بالتحليق بعد عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وأوضحت أن التحليق الطائرات استمر حتى صباح يوم السبت وطاول مناطق لبنانية مختلفة ومنها العاصمة بيروت ومناطق جنوبية محاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

أخبار ذات صلة

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية يدين اغتيال سليماني

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية يدين اغتيال سليماني

قتلى بين الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية.. وواشنطن تنفي مسؤوليتها

قتلى بين الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية.. وواشنطن تنفي مسؤوليتها

الخطوط الأردنية و&#34;طيران الخليج&#34; تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

الخطوط الأردنية و"طيران الخليج" تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق

صور: العثور على نقود سورية في محفظة قاسم سليماني

صور: العثور على نقود سورية في محفظة قاسم سليماني

الخارجية المصرية تدعو لاحتواء الموقف بالعراق وتفادي أي تصعيد جديد

الخارجية المصرية تدعو لاحتواء الموقف بالعراق وتفادي أي تصعيد جديد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

بمهرجان حاشد بخانيونس.. حماس: القدس خط أحمر وعلى &#34;العدو&#34; ألا يلعب بالنار

بمهرجان حاشد بخانيونس.. حماس: القدس خط أحمر وعلى "العدو" ألا يلعب بالنار

عيسى: القدس الشرقية تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي

عيسى: القدس الشرقية تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي

البرغوثي: المقاومة الشعبية هي السبيل لمواجهة الاستيطان

البرغوثي: المقاومة الشعبية هي السبيل لمواجهة الاستيطان

أبو مجاهد: نحن على تنسيق عالٍ مع محور المقاومة وجاهزون لأي احتمال

أبو مجاهد: نحن على تنسيق عالٍ مع محور المقاومة وجاهزون لأي احتمال

عريقات يطالب الاتحاد الأوربي بالتراجع عن شروط التمويل الجديدة والاعتراف بفلسطين

عريقات يطالب الاتحاد الأوربي بالتراجع عن شروط التمويل الجديدة والاعتراف بفلسطين

الاحتلال يقمع فعالية سلمية في قرية المزرعة الغربية

الاحتلال يقمع فعالية سلمية في قرية المزرعة الغربية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

منوعات

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة مع عبادي الجوهر ليلة خطوبته

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة مع عبادي الجوهر ليلة خطوبته

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

قبل أيام من وفاتها.. شخص تمنى الموت لنجوى قاسم وهكذا ردت عليه

قبل أيام من وفاتها.. شخص تمنى الموت لنجوى قاسم وهكذا ردت عليه

نسيه النجوم.. زوجة المنتصر بالله تناشد أصدقاءه الفنانين لزيارته

نسيه النجوم.. زوجة المنتصر بالله تناشد أصدقاءه الفنانين لزيارته

تصرف جديد ورسالة حزينة يزيدان من قوة شائعة انفصال أصالة عن زوجها

تصرف جديد ورسالة حزينة يزيدان من قوة شائعة انفصال أصالة عن زوجها

تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنة داليا البحيري

تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنة داليا البحيري

شاهد: مذيعة العربية تنفجر بالبكاء لحظة إعلان وفاة نجوى قاسم

شاهد: مذيعة العربية تنفجر بالبكاء لحظة إعلان وفاة نجوى قاسم

آمال ماهر تظهر بعد غياب بـ&#34;ملامح جديدة&#34;.. ومتابعون: &#34;مين دي؟&#34;

آمال ماهر تظهر بعد غياب بـ"ملامح جديدة".. ومتابعون: "مين دي؟"

سر إطلالة هيفاء وهبي بشعر أشقر في رأس السنة

سر إطلالة هيفاء وهبي بشعر أشقر في رأس السنة

عربي

الخطوط الأردنية و&#34;طيران الخليج&#34; تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

الخطوط الأردنية و"طيران الخليج" تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق