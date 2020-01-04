مقتل 19 شخصاً في هجوم "غامض الأسباب" في وسط نيجيريا

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رام الله - دنيا الوطن

قتل مسلّحون 19 شخصاً في هجوم شنّوه ليل الخميس الجمعة، في منطقة قبلية في وسط نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.



وهاجم مجهولون قرية تاواري في ولاية كوجي، على بعد مئة كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة أبوجا، قبل أن يضرموا النار في المنازل.



وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، وليام أيا، لوكالة (فرانس برس): "لقد أحرقوا منازل ومدرسة و كنيسة ومقر إقامة زعيم قبلي"، مضيفاً: "لقد قتل 19 شخصاً".



وقال عنصر في قوات الأمن المحلية، لـ (فرانس برس): إن قبيلة منافسة شّنت الهجوم انتقاماً في إطار توترات تشهدها المنطقة، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي، بهذا الصدد، ولا يزال الغموض يحيط بالأسباب التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف، وأكد متحدث باسم الشرطة "فتح تحقيق لمعرفة ما حصل".