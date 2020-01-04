"الصحة" بغزة: حملة التطعيم ضد مرض الحصبة للأطفال تنطلق غداً





وأضافت: سيتم تقسيم الأطفال، وتطعيمهم حسب أعمارهم تفادياً للازدحام على النحو التالي/يوم الأحد- الأطفال مواليد شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.





وتابعت: يوم الاثنين- الأطفال مواليد شهري آذار/ مارس، نيسان/أبريل، فيما سيكون يوم الثلاثاء إجازة رسمية.



وأكدت الوزارة، أن يوم الأربعاء، الأطفال مواليد شهر شباط/فبراير ، والمتأخرين من الأيام السابقة.





وتابعت وزارة الصحة بغزة: يوم الخميس للأطفال، مواليد شهر كانون الثاني/ يناير.





وشددت الوزارة على ضرورة إحضار الأهل لكتيب الطفل الخاص بالتطعيم لتوثيق التطعيم عليه.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة: إن حملة التطعيم ضد مرض الحصبة للأطفال، ستنطلق غداً الأحد، على مدار خمسة أيام متتالية.وأكدت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر ستة شهور إلى سنة، مشيرة إلى أنها ستبدأ في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، ووكالة الغوث (أونروا) التي تقدم فيها خدمات التطعيم الروتينية للأطفال.