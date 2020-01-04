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قتلى بين الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية.. وواشنطن تنفي مسؤوليتها

قتلى بين الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية.. وواشنطن تنفي مسؤوليتها
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر عسكري عراقي، أن ستة أشخاص، لقوا مصرعهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح وصفت بالبالغة، في ضربات جوية فجر اليوم السبت، استهدفت قوات الحشد الشعبي العراقية، قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز) للأنباء

وذكر المصدر، أن اثنتين من ثلاث مركبات، كانت تشكل قافلة لإحدى الفصائل، قد احترقتا، فضلاً عن تفحم ست جثث، بحسب الوكالة. 

وأشار المصدر، إلى أن الضربات وقعت في الساعة 1:12 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما ذكر التلفزيون الرسمي العراقي انها كانت ضربات جوية أمريكية.

من جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، اليوم السبت، أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على (تويتر): "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي خلال الأيام الماضية".

وفي وقت سابق من السبت، أسفرت ضربات جوية على فصيل من جماعات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

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