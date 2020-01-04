أجواء شديدة البرودة وتتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية











رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .الاحد 2020/01/05: يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .الاثنين 2020/01/06: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة السرعة تنشط احياناً احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء2020/01/07: يكون الجو غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من خطر :1- شدة سرعة الرياح.2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.3- خطر التزحلق على الطرقات.4- تدني مدى الرؤيا الافقية .