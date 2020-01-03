ترامب: الجيش الأمريكي قتل سليماني بأوامر مني ونمتلك قائمة بأهداف أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جيشه قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، فجر اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد، بأوامر منه.



وقال ترامب في تصريحات له مساء اليوم الجمعة: "لقد اتخذنا قراراً بالامس، بوقف الحرب، ولم نتخذ قراراً ببدئها"، مضيفا: "سليماني كان يخطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سليماني تسبب بمقتل الآلاف في الشرق الأوسط، على حد تعبيره.



وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي: "نمتلك قائمة للأهداف ونحن جاهزون لتنفيذها في أي وقت"، لافتا إلى أن أمريكا لا تسعى لتغيير النظام الإيراني، مشددا على ضرورة وقف سلوكه الذي وصفه بالعدواني.