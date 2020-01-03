الحرس الثوري: سليماني وصل بغداد بطائرة يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة البحرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، عن بعض تفاصيل الزيارة الأخيرة لقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري إلى العراق، قبل اغتياله.



وقال فدوي: "إن سليماني وصل إلى مطار بغداد قادما من سوريا، بطائرة ركاب عادية يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).