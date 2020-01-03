الحرس الثوري: سليماني وصل بغداد بطائرة يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة البحرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، عن بعض تفاصيل الزيارة الأخيرة لقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري إلى العراق، قبل اغتياله.
وقال فدوي: "إن سليماني وصل إلى مطار بغداد قادما من سوريا، بطائرة ركاب عادية يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
كشف علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، عن بعض تفاصيل الزيارة الأخيرة لقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري إلى العراق، قبل اغتياله.
وقال فدوي: "إن سليماني وصل إلى مطار بغداد قادما من سوريا، بطائرة ركاب عادية يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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