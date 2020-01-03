شؤون فلسطينية

البرغوثي: المقاومة الشعبية هي السبيل لمواجهة الاستيطان

البرغوثي: المقاومة الشعبية هي السبيل لمواجهة الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في تظاهرة المقاومة الشعبية في بلدة المغير احياءً لذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، أن المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة هي السبيل لمواجهة الاستيطان الإجرامي وردعه.

و أشاد البرغوثي بصمود و بسالة أهل المغير في تصديهم للاستيطان و بتاريخهم الكفاحي الطويل.

و أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي و المعدني و قنابل الغاز على المتظاهرين ، مما أدى إلى إصابة شابين إصابات خطيرة بالرصاص الحي،  والعشرات بالرصاص المعدني و الغاز.

و أشاد البرغوثي بفرق اسعاف الإغاثة الطبية و الهلال الأحمر الذين قدموا الإسعاف للمصابين.

وأكد البرغوثي أن قمع الاحتلال لن يكسر إرادة المقاومة الشعبية.

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