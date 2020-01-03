القناة 13: إسرائيل كانت تعلم بنية أمريكا اغتيال سليماني قبل يوم من التنفيذ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد أور هيلير، المراسل العسكري للقناة 13، أن مسؤولين إسرائيليين، كانوا على علم باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، قبل يوم من تنفيذ عملية الاغتيال في العاصمة العراقية بغداد.



من جانبه، أوضح باراك رافيد، المحلل الاسرائيلي بالقناة ذاتها، أن التقديرات أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت إسرائيل بعملية اغتيال سليمان قبل التنفيذ.



يشار إلى أن الطائرات الأمريكية، قصفت فجر اليوم الجمعة، منطقة في محيط مطار بغداد الدولي، أسفرت بمقتل سليماني، ومعه أربعة آخرين.